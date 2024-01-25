Un elogio per uno più che in gamba

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un elogio per uno più che in gamba' è 'Bravissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRAVISSIMO

Perchè la soluzione è Bravissimo? Quando qualcuno fa qualcosa di straordinario, spesso riceve un riconoscimento speciale. Un modo semplice e diretto per mostrare ammirazione è usare parole che esprimono quanto sia stato bravo. Così, un semplice BRAVISSIMO può rendere il momento ancora più speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un elogio per uno più che in gamba nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Bravissimo

In presenza della definizione "Un elogio per uno più che in gamba", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bravissimo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un elogio per uno più che in gamba

Un elogio per uno più che in gamba Risposta: BRAVISSIMO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: B_________

B_________ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

B Bologna R Roma A Ancona V Venezia I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano O Otranto

La soluzione 'Bravissimo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un elogio per uno più che in gamba". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.