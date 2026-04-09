Si usa per cuocere la carne ai ferri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa per cuocere la carne ai ferri' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRIGLIA

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Perché la soluzione è Griglia? La griglia è uno strumento utilizzato per cuocere la carne ai ferri, permettendo di ottenere una cottura uniforme e una crosticina croccante. È composta da una superficie metallica con barre parallele che sollevano gli alimenti dal calore diretto, favorendo una cottura sana e gustosa. La sua struttura consente di mantenere il calore e di distribuire il calore in modo omogeneo. La griglia è indispensabile per chi desidera preparare carne in modo semplice e tradizionale.

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Si usa per cuocere la carne ai ferri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Griglia

La soluzione associata alla definizione "Si usa per cuocere la carne ai ferri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Griglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si usa per cuocere la carne ai ferri

Si usa per cuocere la carne ai ferri Risposta: GRIGLIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

G Genova R Roma I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Griglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usa per cuocere la carne ai ferri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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