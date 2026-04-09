Si usa per cuocere la carne ai ferri
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa per cuocere la carne ai ferri' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRIGLIA
Vuoi approfondire la risposta Griglia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Griglia? La griglia è uno strumento utilizzato per cuocere la carne ai ferri, permettendo di ottenere una cottura uniforme e una crosticina croccante. È composta da una superficie metallica con barre parallele che sollevano gli alimenti dal calore diretto, favorendo una cottura sana e gustosa. La sua struttura consente di mantenere il calore e di distribuire il calore in modo omogeneo. La griglia è indispensabile per chi desidera preparare carne in modo semplice e tradizionale.
Si usa per cuocere la carne ai ferri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Griglia
La soluzione associata alla definizione "Si usa per cuocere la carne ai ferri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Griglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si usa per cuocere la carne ai ferri
- Risposta: GRIGLIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Griglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usa per cuocere la carne ai ferri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Su quella di partenza non si cuoce la carneUtensile su cui si adagiano i cibi per il barbecueSi usa per cuocere ai ferriSi usano per cuocere ai ferriSi usa per cucinare ai ferriSi fanno girare per cuocere la carneSi usa per arrostire la carne