Si usano per cuocere ai ferri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per cuocere ai ferri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRATICOLE

Significato/Curiosita : Si usano per cuocere ai ferri

Manici laterali) usati per cuocere le vivande; posate, utensili (in particolare cucchiaio, coltello, forchetta) che si usano per maneggiare le vivande... Sta difendendo la sua posizione bene e la landy rischia di finire sulla graticola come traditrice per aver fatto uscire informazioni riservate. con cross... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si usano per cuocere ai ferri : usano; cuocere; ferri; Si usano per imbottiture; Si usano per rivoltare la terra; Città del Ragusano ricca di chiese barocche; I pastai le usano per fare rassodare gli impasti; Si usano per piantare i chiodi; Un vino per cuocere le scaloppine; cuocere a fuoco lento; cuocere su braci con apposito sostegno di metallo; Si può cuocere alla fiorentina; cuocere la carne nell acqua; Grossi ferri a uncino; Sinonimo di inferri ata; Un podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri ; Nota canzone in spagnolo di Gabriella ferri spa; Laboratorio con i ferri caldi;

Cerca altre Definizioni