Si usa per arrostire la carne

San Lorenzo (in latino Laurentius; Valencia o Huesca, forse 31 dicembre 225 – Roma, 10 agosto 258) è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. . La Chiesa cattolica lo venera come santo.

Italiano: Sostantivo: graticola f sing (pl.: graticole) . (gastronomia) utensile da cucina utilizzato per arrostire carne o pesce. vecchio arnese per la pena di morte inflitta mediante il rogo, di forma somigliante a una griglia. (araldica) figura araldica convenzionale a forma di griglia con un manico, spesso collegata con la figura di San Lorenzo, essendo stato lo strumento per il martirio del santo.