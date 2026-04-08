Tengono conferenze

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tengono conferenze' è 'Oratori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORATORI

Perché la soluzione è Oratori? Gli oratori sono persone che tengono conferenze, discorsi pubblici o interventi davanti a un pubblico. La loro funzione principale consiste nel comunicare idee, opinioni o informazioni in modo chiaro e coinvolgente, spesso per persuadere o informare gli ascoltatori. Attraverso l'uso della voce, della gestualità e della presenza scenica, gli oratori riescono a catturare l'attenzione e a trasmettere il messaggio desiderato. La loro abilità nel parlare in pubblico è fondamentale per il successo delle conferenze che tengono.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tengono conferenze". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Tengono conferenze nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Oratori

La definizione "Tengono conferenze" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tengono conferenze" conferma che la soluzione 'Oratori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Oratori

O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tengono conferenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oratori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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