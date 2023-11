La definizione e la soluzione di: I Veneziani vi tengono le automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MESTRE

Significato/Curiosita : I veneziani vi tengono le automobili

Rettori veneziani. il 21 ottobre 1866, nelle province venete si tenne il plebiscito di annessione al regno d'italia: a treviso prevalsero nettamente i "sì"... Rettori. il 21 ottobre 1866, nelle province venete si tenne il plebiscito di annessione al regno d'italia: a treviso prevalsero nettamente"sì"... Mestre ['mstre] è una località del comune di Venezia di cui rappresenta la suddivisione territoriale più popolosa con 87 377 abitanti. Costituisce inoltre il centro principale della terraferma veneziana, che conta complessivamente circa 180 000 abitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

