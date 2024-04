La Soluzione ♚ Grande sala per conferenze e concerti La definizione e la soluzione di 10 lettere: Grande sala per conferenze e concerti. AUDITORIUM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Grande sala per conferenze e concerti: Una sala conferenze, sala riunioni o sala congressi è una sala in cui vengono tenuti convegni e riunioni di lavoro. le sale conferenze sono collocate all'interno... Un auditorium (dal latino audire: "sentire") o sala da concerto è una sala appositamente costruita per ospitare concerti, eventi e spettacoli di contenuto musicale. È pertanto progettata per avere un'acustica molto buona. Il termine designava in origine la parte semicircolare del teatro greco. Altre Definizioni con auditorium; grande; sala; conferenze; concerti; Ospita una grande sala per concerti di New York; Una grande sala per concerti; Famosa sala per concerti di New York; Serie di Conferenze;

La risposta a Grande sala per conferenze e concerti

AUDITORIUM

A

U

D

I

T

O

R

I

U

M

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Grande sala per conferenze e concerti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.