Le conferenze dei vescovi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le conferenze dei vescovi' è 'Episcopali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPISCOPALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le conferenze dei vescovi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le conferenze dei vescovi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Episcopali? Le conferenze dei vescovi sono assemblee di leader ecclesiastici che si riuniscono per discutere questioni di interesse comune e coordinare le attività pastorali delle chiese locali. Queste assemblee riflettono l'organizzazione e l'autorità della chiesa cattolica, rappresentando un momento di confronto e decisione condivisa tra i pastori. La voce episcopale si riferisce quindi alla rappresentanza e all'influenza che i vescovi esercitano all'interno di queste conferenze, contribuendo a definire le linee guida e le priorità della comunità religiosa.

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Le conferenze dei vescovi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Episcopali

Quando la definizione "Le conferenze dei vescovi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le conferenze dei vescovi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Episcopali:

E Empoli P Padova I Imola S Savona C Como O Otranto P Padova A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le conferenze dei vescovi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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