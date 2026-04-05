Epidermide cute

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Epidermide cute' è 'Pelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELLE

Perché la soluzione è Pelle? L’epidermide rappresenta lo strato più esterno della cute, la parte visibile e protettiva del nostro corpo. Essa svolge un ruolo fondamentale nella barriera contro agenti esterni dannosi, come batteri e sostanze chimiche, mantenendo l’integrità della pelle. Questa sottile pellicola è composta principalmente da cellule epiteliali che si rigenerano costantemente. La sua funzione primaria è di conservare l’idratazione e prevenire infezioni, assicurando così la salute della pelle.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Epidermide cute". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Epidermide cute nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pelle

In presenza della definizione "Epidermide cute", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Epidermide cute" conferma che la soluzione 'Pelle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pelle

P Padova E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Epidermide cute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pelle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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