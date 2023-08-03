Ferite superficiali della cute

SOLUZIONE: ABRASIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferite superficiali della cute" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferite superficiali della cute". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Abrasioni? Le abrasioni sono danni alla pelle che coinvolgono solo gli strati più superficiali, spesso causate da sfregamenti o cadute. Questi piccoli traumi si presentano come escoriazioni o graffi, generalmente dolorosi ma non profondi. La loro guarigione è rapida, richiedendo pulizia e cura per evitare infezioni. Si possono verificare in diverse situazioni quotidiane, come sport o incidenti domestici, e sono tra le ferite più comuni.

Se la definizione "Ferite superficiali della cute" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferite superficiali della cute" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abrasioni:

A Ancona B Bologna R Roma A Ancona S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferite superficiali della cute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

