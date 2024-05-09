Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide' è 'Sottocutaneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOCUTANEO

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Perché la soluzione è Sottocutaneo? L'aggettivo che descrive il tessuto rivestito dall'epidermide si riferisce a ciò che si trova appena sotto la pelle, al di sotto della superficie cutanea. Questo termine indica una posizione anatomica e una caratteristica di continuità tra la superficie esterna e le strutture più profonde dell'organismo. La parola sottolinea la relazione tra i tessuti superficiali e quelli più interni, evidenziando una zona di passaggio e di connessione tra diversi strati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Sottocutaneo

Quando la definizione "Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide" conferma che la soluzione 'Sottocutaneo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Sottocutaneo

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto C Como U Udine T Torino A Ancona N Napoli E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggettivo del tessuto rivestito dall epidermide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sottocutaneo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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