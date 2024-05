Significato della soluzione per: Un disegno sulla cute

Tradizionalmente la decorazione è destinata a durare per molto tempo, a volte per sempre, ma in tempi recenti sono state inventate tecniche per realizzare tatuaggi temporanei. Il tatuaggio (derivato dal francese tatouage, a sua volta dal verbo tatouer e questo dall'inglese tattoo, adattamento del samoano tatau) è sia una tecnica di decorazione pittorica corporale dell'uomo, sia la decorazione prodotta con tale tecnica.

Italiano: Sostantivo: tatuaggio ( approfondimento) m sing (pl.: tatuaggi) . (arte) incisione di un disegno decorativo incancellabile sulla pelle. (per estensione) disegno decorativo incancellabile sulla pelle. Sillabazione: ta | tu | àg | gio. Pronuncia: IPA: /tatu'addo/ . Etimologia / Derivazione: dal francese tatouage che deriva da tatouer cioè "tatuar" . Citazione: Parole derivate: tatuare, tatuatore.