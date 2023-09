Lesioni superficiali della cute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lesioni superficiali della cute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ESCORIAZIONI

Significato/Curiosita : Lesioni superficiali della cute

Sulla cute di una o più lesioni elementari come conseguenza di una malattia propria della pelle oppure di una malattia sistemica. ogni lesione viene ad... Rotture degli strati più superficiali dell'epidermide; escoriazione: si definisce escoriazione una qualsiasi ferita superficiale della pelle: stiamo parlando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

