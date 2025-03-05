La parte della scarpa che si lucida

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte della scarpa che si lucida' è 'Tomaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOMAIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La parte della scarpa che si lucida" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte della scarpa che si lucida". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tomaia? La tomaia è la parte superiore della scarpa che copre il piede. È quella che si lucida per mantenere un aspetto brillante e curato. Questa componente può essere realizzata in vari materiali come cuoio, tessuto o sintetico, contribuendo sia alla bellezza che alla funzionalità della calzatura. La sua cura permette di preservare l'estetica e la durata della scarpa nel tempo.

Per risolvere la definizione "La parte della scarpa che si lucida", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte della scarpa che si lucida" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tomaia:

T Torino O Otranto M Milano A Ancona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte della scarpa che si lucida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

