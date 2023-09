La parte superiore della scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte superiore della scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOMAIA

Significato/Curiosita : La parte superiore della scarpa

Significati, vedi scarpa (disambigua). disambiguazione – "scarpe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi scarpe (disambigua). la scarpa è un accessorio... Significa pezzetto tagliato. se la tomaia non è realizzata in un unico pezzo è costituita da: punta: è la porzione di tomaia che si trova nella zona anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La parte superiore della scarpa : parte; superiore; della; scarpa; La prima parte di ogni lavoro; I piloti di F 1 si contendono quellà di parte nza; La parte leggibile dell orologio; La centesima parte del rublo; Riesce a farsi capire in gran parte del mondo; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; Cervello superiore ; Lo sono sia la prima media che la terza superiore ; Più che superiore ; È superiore alla norma quella dell omone; Delitto in nome della libertà; Gli albori della civiltà; Allattava al posto della mamma; Gli estremi della querela; Una stazione sciistica della Val d Aosta; La vestibilità di una scarpa ; Era in famiglia in una serie con Giulio scarpa ti; Tipica scarpa laziale; La parte della scarpa che non si lucida; Conciso come una scarpa coi lacci;

Cerca altre Definizioni