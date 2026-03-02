Una sfera che riproduce la terra geograficamente
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una sfera che riproduce la terra geograficamente' è 'Mappamondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MAPPAMONDO
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una sfera che riproduce la terra geograficamente" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sfera che riproduce la terra geograficamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Mappamondo? Un mappamondo è una riproduzione tridimensionale della Terra, che permette di osservare la distribuzione di continenti, oceani e altri elementi geografici. Realizzato generalmente in forma sferica, aiuta a comprendere meglio la posizione di luoghi e le relazioni spaziali tra di essi. È uno strumento utile per studenti, insegnanti e appassionati di geografia, poiché offre una visione d'insieme più realistica rispetto a una mappa piatta. La sua forma consente di apprezzare le proporzioni e le distanze tra le regioni del pianeta.
La definizione "Una sfera che riproduce la terra geograficamente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sfera che riproduce la terra geograficamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Mappamondo:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sfera che riproduce la terra geograficamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
