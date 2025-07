Le ha vuote lo squattrinato nei cruciverba: la soluzione è Tasche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le ha vuote lo squattrinato' è 'Tasche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCHE

Curiosità e Significato di Tasche

Hai risolto il cruciverba con Tasche? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tasche.

Perché la soluzione è Tasche? Le tasche sono gli scomparti presenti nei capi di abbigliamento, come pantaloni o giacche, usati per custodire oggetti di piccole dimensioni. La loro funzione pratica e nascosta le rende fondamentali nella vita di tutti i giorni, permettendo di portare con sé ciò che è essenziale. In breve, le tasche sono alleate discreti e utili, sempre pronti a contenere i nostri piccoli tesori quotidiani.

Come si scrive la soluzione Tasche

Stai cercando la risposta alla definizione "Le ha vuote lo squattrinato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O R N I P O O T O R A Mostra soluzione



