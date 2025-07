Contenitore nel quale si ripongono rientrando in casa oggetti come monete o chiavi nei cruciverba: la soluzione è Svuota Tasche

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Contenitore nel quale si ripongono rientrando in casa oggetti come monete o chiavi' è 'Svuota Tasche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVUOTA TASCHE

Curiosità e Significato di Svuota Tasche

Non fermarti alla soluzione! Conosci Svuota Tasche più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Svuota Tasche.

Perché la soluzione è Svuota Tasche? Svota tasche indica l'azione di ripulire le tasche della giacca o dei pantaloni, raccogliendo monete, chiavi e altri oggetti che si sono accumulati durante il giorno. È un modo per organizzare e liberare spazio, spesso fatto prima di entrare in casa o prima di lavare i vestiti. Un gesto semplice ma fondamentale per tenere tutto in ordine e non perdere nulla.

Come si scrive la soluzione Svuota Tasche

La definizione "Contenitore nel quale si ripongono rientrando in casa oggetti come monete o chiavi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

V Venezia

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O S I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FISSO" FISSO

