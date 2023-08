Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STECCHINO

Significato/Curiosita : Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti

Anelli, oppure con un pezzetto di un ciocco di legno bruciato durante la notte di natale. le formule associate sono composte di due-tre o quattro versi... Modificato) in alcuni stati del mondo. italia: johnny stecchino, 24 ottobre 1991 francia: johnny stecchino, 8 aprile 1992 germania: zahnstocher johnny, 4 giugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti : pezzetto; legno; togliere; cibo; denti; Un pezzetto di zucchero; pezzetto di carta asportato con le forbici; pezzetto di carne consumato caldissimo; Grande recipiente circolare in origine di legno ; Residuo di lavorazione del legno ; Il passo presso Ponte di legno ; Varietà di legno assai pregiato; legno ricavato dalla parte più interna del tronco; togliere di mezzo levare; togliere la panna dal latte; Un pratico attrezzo per togliere i rovi; togliere le macchie; togliere lo scheletro; La quantità individuale di cibo ; Un diffuso servizio web di cibo a domicilio; Estremamente vogliosi di cibo ; Chi lo osserva non tocca cibo ; cibo da affettare; Con ogni mezzo possibile con le e con i denti ; I denti in fondo alla bocca atti a masticare; Ha un fratello identi co a sé stesso; Entusiasmi ardenti ; Ha denti triangolari;

Cerca altre Definizioni