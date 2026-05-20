Si tagliano man mano che crescono
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SOLUZIONE: UNGHIE
La risposta Unghie è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Unghie? Le unghie sono strutture dure che crescono dalla radice e si sviluppano lungo la superficie delle dita. Man mano che si allungano, vengono periodicamente limate o tagliate per motivi estetici, igienici o di comfort. La loro crescita continua nel tempo, richiedendo cure regolari per mantenerle sane e in ordine. La loro funzione principale è proteggere le estremità delle dita e migliorare la presa. La cura delle unghie è importante per la salute complessiva delle mani.
Si tagliano man mano che crescono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Unghie
Quando la definizione "Si tagliano man mano che crescono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unghie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si tagliano man mano che crescono
- Risposta: UNGHIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: U_____
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Unghie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si tagliano man mano che crescono". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si pagano man mano che scadono Aumentano man mano che si perde tempo Diventa più ampio man mano che si sale Il man che si è fatto da solo ing Si cela con una mano
Altre definizioni collegate
Con tagliano: Tagliano la lamiera
Con crescono: Crescono lateralmente