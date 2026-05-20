Si tagliano man mano che crescono

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tagliano man mano che crescono

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si tagliano man mano che crescono' è 'Unghie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNGHIE

La risposta Unghie è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Unghie? Le unghie sono strutture dure che crescono dalla radice e si sviluppano lungo la superficie delle dita. Man mano che si allungano, vengono periodicamente limate o tagliate per motivi estetici, igienici o di comfort. La loro crescita continua nel tempo, richiedendo cure regolari per mantenerle sane e in ordine. La loro funzione principale è proteggere le estremità delle dita e migliorare la presa. La cura delle unghie è importante per la salute complessiva delle mani.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Unghie' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si tagliano man mano che crescono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Unghie

Quando la definizione "Si tagliano man mano che crescono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unghie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si tagliano man mano che crescono

Si tagliano man mano che crescono Risposta: UNGHIE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: U_____

U_____ Inizia con: U

U Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

U Udine N Napoli G Genova H Hotel I Imola E Empoli

La soluzione 'Unghie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si tagliano man mano che crescono". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.