La Soluzione ♚ Attrezzo per levigare il legno

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Attrezzo per levigare il legno. RASPA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Attrezzo per levigare il legno: Abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. è costituita da un supporto flessibile... La raspa è un attrezzo di origini antichissime, utilizzato per sbozzare, sgrossare, raschiare, levigare legno e materiali duri, come ad esempio pietra, marmo e tufo. È simile alla lima ma con dentatura più grossa e rada. I tipi più comuni sono acquistabili presso i negozi di ferramenta e si distinguono per la forma della sezione (piatta, semipiatta e tonda, quest'ultima anche detta coda di topo) e per le dimensioni. Esistono raspe per ...

