Sollevarsi contro le leggi della gravità

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sollevarsi contro le leggi della gravità' è 'Levitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sollevarsi contro le leggi della gravità" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sollevarsi contro le leggi della gravità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Levitare? Levitaré significa sollevarsi contro le leggi della gravità, un fenomeno che permette a un oggetto di restare sospeso in aria senza supporto visibile. Questo concetto si collega alla capacità di mantenere una posizione elevata grazie a forze invisibili o a tecniche che contrastano la forza di gravità. La levitazione può essere naturale, come nel caso di alcuni fenomeni atmosferici, oppure indotta attraverso tecniche particolari o illusioni ottiche. La sua presenza stimola curiosità e interesse nella scienza e nell'arte.

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Sollevarsi contro le leggi della gravità nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Levitare

Quando la definizione "Sollevarsi contro le leggi della gravità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sollevarsi contro le leggi della gravità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Levitare:

L Livorno E Empoli V Venezia I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sollevarsi contro le leggi della gravità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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