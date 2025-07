Sollevarsi medianicamente nei cruciverba: la soluzione è Levitare

Home / Soluzioni Cruciverba / Sollevarsi medianicamente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sollevarsi medianicamente' è 'Levitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEVITARE

Curiosità e Significato di Levitare

Vuoi sapere di più su Levitare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Levitare.

Perché la soluzione è Levitare? Sollevarsi medianicamente significa levitare, cioè sollevarsi da terra senza toccarla, come se si fluttuasse nell'aria. È un termine spesso associato a scenari fantastici o spirituali, dove il corpo si mantiene sospeso grazie a un'energia invisibile. Immagina di librarti leggero e senza peso, come in un sogno ad occhi aperti. Quindi, la parola descrive quell'incantevole sensazione di galleggiare in aria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sollevarsi di forzaOgni essere capace di sollevarsi agitando le aliSollevarsi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Levitare

Se "Sollevarsi medianicamente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A S I T L L E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLESTIRE" ALLESTIRE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.