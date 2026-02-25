Fluttuare nell aria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fluttuare nell aria' è 'Levitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fluttuare nell aria" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fluttuare nell aria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Levitare? Il concetto di levitare si riferisce alla capacità di un oggetto o di una persona di muoversi senza contatto diretto con il suolo, sostenuto da forze invisibili o tecniche avanzate. Questa condizione è spesso associata a fenomeni misteriosi o a tecnologie futuristiche, dove si sfida la gravità. La sensazione di trovarsi sospesi nell’aria crea un senso di meraviglia e di libertà, alimentando sogni di poter volare senza limiti e di superare le leggi naturali conosciute.

Se la definizione "Fluttuare nell aria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fluttuare nell aria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Levitare:

L Livorno E Empoli V Venezia I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fluttuare nell aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

