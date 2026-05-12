Rispettosa delle leggi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rispettosa delle leggi' è 'Ligia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIGIA

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Perché la soluzione è Ligia? LIGIA è un termine che indica una qualità fondamentale di chi agisce secondo le norme e le regole stabilite dalla legge. Questa parola sottolinea l'importanza di rispettare i principi giuridici e di comportarsi in modo corretto all’interno della società. La sua applicazione si riferisce a comportamenti etici e legali che garantiscono un ordine civile stabile. La presenza della LIGIA tra le persone contribuisce a mantenere la convivenza pacifica e il rispetto reciproco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rispettosa delle leggi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Rispettosa delle leggi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ligia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rispettosa delle leggi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rispettosa delle leggi" conferma che la soluzione 'Ligia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ligia

L Livorno I Imola G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rispettosa delle leggi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ligia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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