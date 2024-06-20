Discorso del sacerdote nei cruciverba: la soluzione è Sermone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Discorso del sacerdote' è 'Sermone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERMONE

Curiosità e Significato di Sermone

Hai risolto il cruciverba con Sermone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sermone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un discorso da sacerdoteL ambito di un discorsoDiscorso che annoiaDiscorso di Cicerone o di DemosteneSommo sacerdote ebreo

Come si scrive la soluzione Sermone

