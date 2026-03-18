Capo simile al maglione ma con bottoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Capo simile al maglione ma con bottoni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Capo simile al maglione ma con bottoni' è 'Cardigan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDIGAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capo simile al maglione ma con bottoni" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capo simile al maglione ma con bottoni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cardigan? Un capo di abbigliamento che si indossa sopra una maglietta o una camicia è caratterizzato dalla presenza di bottoni lungo la parte frontale. Questo indumento è spesso realizzato in tessuti morbidi e caldi, ideali per le stagioni più fresche. La sua forma consente di essere facilmente indossato e tolto, offrendo comfort e praticità. Il suo stile versatile permette di abbinarlo sia a look casual che più eleganti. È un capo molto amato per la sua funzionalità e il suo aspetto classico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Capo simile al maglione ma con bottoni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cardigan

Se la definizione "Capo simile al maglione ma con bottoni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capo simile al maglione ma con bottoni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cardigan:

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capo simile al maglione ma con bottoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoniUn golf a forma di giaccaUn maglione abbottonato sul davantiIndumento simile al maglioneÈ simile al mastinoStrumento simile al liutoÈ simile al golden retrieverCarnivoro simile al castoro