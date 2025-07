Un golf a forma di giacca nei cruciverba: la soluzione è Cardigan

CARDIGAN

Curiosità e Significato di Cardigan

La parola Cardigan è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cardigan.

Perché la soluzione è Cardigan? Il cardigan è un maglione aperto davanti, solitamente con bottoni o zip, che ricorda la forma di una giacca. Perfetto per aggiungere un tocco di stile e calore senza rinunciare alla praticità, è un capo versatile e intramontabile. Ideale per ogni stagione, il cardigan si adatta facilmente a look casual o più eleganti, diventando un classico del guardaroba femminile e maschile.

Come si scrive la soluzione Cardigan

Hai trovato la definizione "Un golf a forma di giacca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

G Genova

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A F O E R R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SFORNARE" SFORNARE

