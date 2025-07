Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni nei cruciverba: la soluzione è Cardigan

Home / Soluzioni Cruciverba / Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni' è 'Cardigan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARDIGAN

Curiosità e Significato di Cardigan

Approfondisci la parola di 8 lettere Cardigan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cardigan? Il cardigan è una giacca in maglia, senza colletto, generalmente aperta e chiusa con bottoni. Perfetto per le mezze stagioni, si indossa facilmente sopra camicie o maglie, offrendo comfort e stile senza rinunciare alla praticità. Questo capo versatile si adatta a diversi look, da quelli casual a quelli più eleganti, diventando un alleato indispensabile nel guardaroba di tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giacca di maglia senza colloÈ spesso senza pesoIl colletto della giaccaUna maglia con collettoUna giacca di maglia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cardigan

Hai davanti la definizione "Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

G Genova

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O M A N E E N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGAMENNONE" AGAMENNONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.