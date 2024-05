La Soluzione ♚ È simile al golden retriever

: LABRADOR

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su E simile al golden retriever: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi golden retriever (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento cani non cita le fonti necessarie... Il Labrador retriever, conosciuto più semplicemente come Labrador, è una razza canina che risale almeno al 1830, quando i cani d'acqua di St. John allevati da coloni europei a Terranova furono introdotti per la prima volta e successivamente selezionati in Gran Bretagna. Il Labrador fa parte del gruppo dei Retriever, cani allevati e selezionati a partire dal XIX secolo. Cane di taglia media, di buon temperamento, intelligente, socievole, docile, tranquillo, eccellente nuotatore (anche grazie alla "palmatura" delle zampe), in origine è stato utilizzato soprattutto dai cacciatori come cane da riporto. La sua indole buona e il carattere ...

Altre Definizioni con labrador; simile; golden; retriever;