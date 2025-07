Grosso galleggiante da trasporto o costruzione nei cruciverba: la soluzione è Pontone

Home / Soluzioni Cruciverba / Grosso galleggiante da trasporto o costruzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grosso galleggiante da trasporto o costruzione' è 'Pontone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONTONE

Curiosità e Significato di Pontone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pontone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pontone.

Perché la soluzione è Pontone? Un pontone è un'imbarcazione galleggiante utilizzata nel trasporto di persone o materiali, o come piattaforma stabile in lavori di costruzione e manutenzione. Può essere semplice o strutturato con vari strumenti e supporti, garantendo sicurezza e stabilità su acque calme o in operazioni di edilizia. Questo versatile mezzo si caratterizza per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze logistiche e tecniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un grosso serpente o un segnale galleggianteGrosso veicolo da trasportoGrosso aereo da trasportoLa tipica costruzione degli InuitGrosso cetaceo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pontone

Hai davanti la definizione "Grosso galleggiante da trasporto o costruzione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O L N A D C I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORINALDO" CORINALDO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.