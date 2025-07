Macchina per sollevare grossi pesi nei cruciverba: la soluzione è Paranco

Home / Soluzioni Cruciverba / Macchina per sollevare grossi pesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Macchina per sollevare grossi pesi' è 'Paranco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARANCO

Curiosità e Significato di Paranco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Paranco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Paranco? Paranco è un termine che indica un dispositivo utilizzato per sollevare e spostare carichi pesanti, spesso impiegato in edilizia, magazzini o cantieri. Composto da carrucole, funi o catene, permette di alzare oggetti ingombranti con maggiore facilità e sicurezza. È uno strumento fondamentale per movimentare materiali di grandi dimensioni senza fatica, facilitando il lavoro di chi deve sollevare pesi notevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una macchina per sollevare pesiMacchina per sollevare pesiMacchine con bozzelli in grado di sollevare pesiHa un lungo braccio che consente di sollevare notevoli pesiUna macchina per sollevare acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paranco

Non riesci a risolvere la definizione "Macchina per sollevare grossi pesi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I A T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIDATA" RIDATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.