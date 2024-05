Può essere a biga

Significato della soluzione per: Puo essere a biga

. Il pontone è un tipo di galleggiante, generalmente di forma parallelepipeda, usato come piattaforma galleggiante per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia.

Italiano: Sostantivo: alleggio m sing . manovra di alleggerimento della nave, mediante il quale la nave effettua uno sbarco totale o parziale del carico. (marina) il pontone o le barche utilizzati nei porti o negli arsenali, per ricevere il carico o parte del carico, dalle navi che non possono accostare o passare sopra bassifondi. Sillabazione: al | lég | gio. Etimologia / Derivazione: dal francese allège .