Importante ufficio dell ONU

Home / Soluzioni Cruciverba / Importante ufficio dell ONU

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Importante ufficio dell ONU' è 'Segretariato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGRETARIATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Importante ufficio dell ONU" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante ufficio dell ONU". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Segretariato? Il Segretariato rappresenta uno degli uffici più rilevanti dell'ONU, incaricato di assistere il Segretario Generale e di coordinare le attività dell'organizzazione. La sua funzione principale consiste nel facilitare la comunicazione tra i diversi organi e i paesi membri, garantendo l'implementazione delle decisioni prese. Il personale del Segretariato svolge un ruolo essenziale nella gestione quotidiana delle operazioni e nella preparazione di rapporti e documenti ufficiali. La sua presenza contribuisce alla continuità e all'efficacia delle missioni dell'ONU.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Importante ufficio dell ONU nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Segretariato

La soluzione associata alla definizione "Importante ufficio dell ONU" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Importante ufficio dell ONU" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Segretariato:

S Savona E Empoli G Genova R Roma E Empoli T Torino A Ancona R Roma I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante ufficio dell ONU" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un dipartimento dell ONUUn alto ufficio dell OnuCittà piemontese importante centro dell oreficeriaLe truppe dell ONUJöns Jacob importante chimico svedese dell 800L Annan che fu a capo dell ONU