La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un dipartimento dell ONU' è 'Segretariato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGRETARIATO

Curiosità e Significato di Segretariato

Hai risolto il cruciverba con Segretariato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Segretariato.

Perché la soluzione è Segretariato? Il Segretariato dell'ONU è l'ente che si occupa di coordinare le attività quotidiane dell'organizzazione, gestendo le comunicazioni, le politiche e i progetti. Funziona come il cuore operativo delle Nazioni Unite, assicurando che le decisioni dei paesi membri vengano messe in atto. È un elemento fondamentale per il buon funzionamento di questa grande istituzione internazionale.

Come si scrive la soluzione Segretariato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un dipartimento dell ONU", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I O I A D E T L N Mostra soluzione



