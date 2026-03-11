Lo usava Michelangelo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo usava Michelangelo' è 'Scalpello'.

SOLUZIONE: SCALPELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo usava Michelangelo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo usava Michelangelo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scalpello? Il termine scelto si riferisce a uno strumento affilato impiegato da Michelangelo durante le sue operazioni artistiche e di scultura. Questo oggetto, caratterizzato da una lama sottile e precisa, permetteva di scolpire con grande dettaglio e delicatezza i materiali più duri. La sua funzione principale era quella di incidere e modellare con estrema accuratezza, rendendo possibile ottenere le forme desiderate con grande controllo. La sua importanza nel lavoro di Michelangelo è indiscutibile.

Lo usava Michelangelo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scalpello

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo usava Michelangelo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo usava Michelangelo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scalpello:

S Savona C Como A Ancona L Livorno P Padova E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo usava Michelangelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

