Si usava come mordente per dorare
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Perchè la soluzione è Orminiaco? L'orminiaco era un ingrediente usato per dare brillantezza e colore alle superfici dorate. Si applicava con cura, donando un tocco speciale alle opere d'arte e agli oggetti preziosi. La sua funzione era quella di rendere le decorazioni più lucenti e affascinanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si usava come mordente per dorare
- Risposta: ORMINIACO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OIAO
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Si usava come mordente per dorare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Orminiaco
La soluzione associata alla definizione "Si usava come mordente per dorare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orminiaco'.
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con usava: Si usava per preparare decotti depurativi
Con dorare: Serve a dorare le fette dei tramezzini