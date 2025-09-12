Si usava come mordente per dorare

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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ORMINIACO

Perchè la soluzione è Orminiaco? L'orminiaco era un ingrediente usato per dare brillantezza e colore alle superfici dorate. Si applicava con cura, donando un tocco speciale alle opere d'arte e agli oggetti preziosi. La sua funzione era quella di rendere le decorazioni più lucenti e affascinanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si usava come mordente per dorare
  • Risposta: ORMINIACO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OIAO
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O
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Si usava come mordente per dorare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Orminiaco

La soluzione associata alla definizione "Si usava come mordente per dorare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orminiaco'.

La soluzione 'Orminiaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usava come mordente per dorare". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Con usava: Si usava per preparare decotti depurativi 

Con dorare: Serve a dorare le fette dei tramezzini 