Si usava come mordente per dorare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usava come mordente per dorare' è 'Orminiaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R M I N I A C O

Perchè la soluzione è Orminiaco? L'orminiaco era un ingrediente usato per dare brillantezza e colore alle superfici dorate. Si applicava con cura, donando un tocco speciale alle opere d'arte e agli oggetti preziosi. La sua funzione era quella di rendere le decorazioni più lucenti e affascinanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si usava come mordente per dorare

Si usava come mordente per dorare Risposta: ORMINIACO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O I A O

Inizia con: O

O Finisce con: O

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Si usava come mordente per dorare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Orminiaco

La soluzione associata alla definizione "Si usava come mordente per dorare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orminiaco'.

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