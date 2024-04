La Soluzione ♚ Lo usava chi stava imparando a leggere

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Lo usava chi stava imparando a leggere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABBECEDARIO

Curiosità su Lo usava chi stava imparando a leggere: Quando deduce qualcosa comincia a parlare a raffica utilizzando termini "tecnici", tanto da costringere chi lo sta ascoltando a chiedergli di ripetere in modo... Vera Gheno (Gyöngyös, 5 ottobre 1975) è una linguista, saggista e attivista italiana.

Altre Definizioni con abbecedario; usava; stava; imparando; leggere;