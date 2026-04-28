Periodo storico in cui operò Michelangelo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Periodo storico in cui operò Michelangelo' è 'Rinascimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RINASCIMENTO

Perché la soluzione è Rinascimento? Il Rinascimento è un periodo storico caratterizzato da un grande fermento culturale, artistico e scientifico che si sviluppò in Europa tra il XIV e il XVII secolo. Durante questa epoca, si assistette a una rinascita delle arti e delle lettere, con figure come Michelangelo che lasciarono un'impronta indelebile nel patrimonio artistico mondiale. L'attenzione alla riscoperta dell'antichità classica e l'interesse per l'uomo e le sue capacità furono elementi fondamentali di questo periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Periodo storico in cui operò Michelangelo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Periodo storico in cui operò Michelangelo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Rinascimento

Questa pagina è dedicata alla definizione "Periodo storico in cui operò Michelangelo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Periodo storico in cui operò Michelangelo" conferma che la soluzione 'Rinascimento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Rinascimento

R Roma I Imola N Napoli A Ancona S Savona C Como I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Periodo storico in cui operò Michelangelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rinascimento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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