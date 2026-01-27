Presi alla larga come certi discorsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Presi alla larga come certi discorsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Presi alla larga come certi discorsi' è 'Indiretti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIRETTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presi alla larga come certi discorsi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presi alla larga come certi discorsi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Indiretti? I discorsi che non vengono espressi in modo diretto, ma lasciati impliciti o nascosti, sono spesso utilizzati per evitare conflitti o per mantenere un tono più gentile. Questi modi di comunicare si caratterizzano per essere meno espliciti e più sfumati, permettendo di trasmettere un messaggio senza affrontare apertamente l'argomento. Si tratta di espressioni che suggeriscono o alludono, piuttosto che dichiarare chiaramente.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Presi alla larga come certi discorsi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Indiretti

Per risolvere la definizione "Presi alla larga come certi discorsi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presi alla larga come certi discorsi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Indiretti:

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presi alla larga come certi discorsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Con esse vanno presi certi individuiL insulsaggine di certi discorsiLeggeri e futili come certi discorsiLa sostanza che manca a certi discorsiLo è la sostanza che manca a certi discorsi