Si percorre in pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si percorre in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIRO

Significato/Curiosita : Si percorre in pista

Questa si sposta e i corridori si affrontano in volata. velocità a squadre: ogni squadra, composta da tre corridori, percorre tre giri di pista nel minor... Termine giro si può intendere: giro d'italia – competizione ciclistica giro – in filatelia, insieme di francobolli con il medesimo soggetto francesco giro –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

