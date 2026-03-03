Una ripida salita

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una ripida salita' è 'Erta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una ripida salita" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una ripida salita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Erta? Una salita particolarmente ripida e difficile da percorrere viene spesso chiamata in modo specifico. Questo termine richiama un percorso che si inerpica con pendenza accentuata, richiedendo uno sforzo maggiore a chi la affronta. Si tratta di una strada o di un sentiero che sale rapida e ripida, rendendo il cammino impegnativo e faticoso. La parola è utilizzata frequentemente in contesti geografici o escursionistici per descrivere tratti con pendenze elevate e sfidanti.

La definizione "Una ripida salita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una ripida salita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erta:

E Empoli R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una ripida salita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

