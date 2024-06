Si percorre lavorando

: La carriera è il percorso personale di un individuo nella vita lavorativa e/o professionale. Con tale termine si indica generalmente un percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Il termine carriera viene utilizzato anche in altri ambiti per indicare, ad esempio, quella sportiva o quella scolastica e universitaria. Si parla comunemente di "fare carriera" intendendo un aumento di retribuzione e livello di inquadramento aziendale.

Italiano: Sostantivo: carriera ( approfondimento) f sing (pl.: carriere) . (diritto) (economia) percorso personale di un individuo nel lavoro. (militare) miglioramento progressivo delle proprie mansioni e qualifiche che apporta una maggiore retribuzione. Sillabazione: car | riè | ra. Pronuncia: IPA: /kar'rjra/ . Etimologia / Derivazione: dal provenzale antico carreira . Citazione: Sinonimi: curriculum.