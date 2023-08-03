Si percorre in piscina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si percorre in piscina' è 'Vasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASCA

Perché la soluzione è Vasca? La vasca è uno spazio acquatico progettato per nuotare, allenarsi o rilassarsi. È caratterizzata da pareti e fondo impermeabili che creano un ambiente chiuso per il movimento acquatico. La vasca può essere di diverse dimensioni e forme, adattandosi alle esigenze di chi la utilizza. Durante l’uso, si percorre in piscina, attraversando le sue acque in modo continuo. La sua struttura permette di praticare sport, riabilitazione o semplicemente di godersi il bagno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si percorre in piscina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si percorre in piscina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vasca

Per risolvere la definizione "Si percorre in piscina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si percorre in piscina" conferma che la soluzione 'Vasca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vasca

V Venezia A Ancona S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si percorre in piscina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vasca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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