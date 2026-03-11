Fiori dai quali si estrae l oppio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fiori dai quali si estrae l oppio' è 'Papaveri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPAVERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fiori dai quali si estrae l oppio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fiori dai quali si estrae l oppio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Papaveri? I papaveri sono piante caratterizzate da fiori colorati e vistosi, appartenenti alla famiglia delle Papaveraceae. Questi fiori sono noti per la loro bellezza e per la loro capacità di attirare insetti impollinatori. Tuttavia, alcune specie di papaveri producono una resina che, una volta estratta, dà origine a sostanze conosciute per le loro proprietà analgesiche e narcotiche. La loro presenza nei campi e nei giardini è molto diffusa, ma il loro utilizzo richiede attenzione.

Per risolvere la definizione "Fiori dai quali si estrae l oppio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fiori dai quali si estrae l oppio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Papaveri:

P Padova A Ancona P Padova A Ancona V Venezia E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fiori dai quali si estrae l oppio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

