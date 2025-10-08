Pietra che si estrae dalle cave di Lipari

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pietra che si estrae dalle cave di Lipari' è 'Pomice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O M I C E

Perchè la soluzione è Pomice? La pomice è una roccia leggera e porosa, estratta dalle cave di Lipari. Viene spesso usata per esfoliare la pelle o come materiale abrasivo. La sua composizione unica la rende ideale per molte applicazioni pratiche e quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pietra che si estrae dalle cave di Lipari

Pietra che si estrae dalle cave di Lipari Risposta: POMICE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P M E

Inizia con: P

P Finisce con: E

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Pietra che si estrae dalle cave di Lipari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pomice

In presenza della definizione "Pietra che si estrae dalle cave di Lipari", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomice'.

La soluzione 'Pomice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietra che si estrae dalle cave di Lipari". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.