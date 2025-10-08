Pietra che si estrae dalle cave di Lipari

Anna Spiotta | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pietra che si estrae dalle cave di Lipari' è 'Pomice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POMICE

Perchè la soluzione è Pomice? La pomice è una roccia leggera e porosa, estratta dalle cave di Lipari. Viene spesso usata per esfoliare la pelle o come materiale abrasivo. La sua composizione unica la rende ideale per molte applicazioni pratiche e quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pietra che si estrae dalle cave di Lipari
  • Risposta: POMICE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PME
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E
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Pietra che si estrae dalle cave di Lipari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pomice

In presenza della definizione "Pietra che si estrae dalle cave di Lipari", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pomice'.

La soluzione 'Pomice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietra che si estrae dalle cave di Lipari". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone Si può averlo d oro o di pietra Si estrae da alghe marine Si estrae dal mare Si estrae dall acqua marina 

Altre definizioni collegate

Con pietra: L età della pietra levigata 

Con estrae: Fiori dai quali si estrae l oppio 

Con lipari: L arcipelago con Lipari 