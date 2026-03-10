Il gas che si estrae nella Valle padana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il gas che si estrae nella Valle padana' è 'Metano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il gas che si estrae nella Valle padana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gas che si estrae nella Valle padana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Metano? Il metano è un gas naturale presente in grandi quantità nella regione della Pianura Padana. Si forma principalmente da processi di decomposizione di materiale organico sotto terra, accumulandosi in riserve sotterranee. Questo combustibile viene estratto attraverso specifici metodi di perforazione e viene utilizzato sia come fonte di energia sia come materia prima in molte industrie. La sua presenza nella zona ha un ruolo importante nel settore energetico e influisce sul panorama economico locale.

La soluzione associata alla definizione "Il gas che si estrae nella Valle padana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gas che si estrae nella Valle padana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Metano:

M Milano E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gas che si estrae nella Valle padana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

