Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELICRISO

Significato/Curiosita : Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria

Hook.f. & t.thomson) è un albero della famiglia delle annonaceae dai cui fiori si ricava l'omonima essenza usata in profumeria. il nome ilang-ilang (o... All'interno di questo clade la sez. stoechadina è monofiletico, mentre le sez. elicriso e la sez. virginia non lo sono. si ipotizza che il genere, giunto nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

