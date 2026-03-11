La categoria grammaticale per tanti soggetti

Home / Soluzioni Cruciverba / La categoria grammaticale per tanti soggetti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La categoria grammaticale per tanti soggetti' è 'Plurale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLURALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La categoria grammaticale per tanti soggetti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La categoria grammaticale per tanti soggetti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Plurale? La voce plurale rappresenta la categoria grammaticale che indica la presenza di più soggetti o elementi in una frase. Essa permette di esprimere quantità multiple di un sostantivo o di un nome, adattandosi alle esigenze comunicative. La forma plurale si distingue da quella singolare, modificando spesso la desinenza del termine, ma mantenendo il significato di più entità. La corretta applicazione della voce plurale è fondamentale per una comunicazione chiara e precisa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La categoria grammaticale per tanti soggetti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Plurale

La soluzione associata alla definizione "La categoria grammaticale per tanti soggetti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La categoria grammaticale per tanti soggetti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Plurale:

P Padova L Livorno U Udine R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La categoria grammaticale per tanti soggetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Opposto a singolareSi usa per più coseUn numero in grammaticaCategoria grammaticale di troppo e certamenteIl caotico mercato orientale con tanti negoziUna categoria dei welterCadde con gioia di tantiLe hanno tanti e alcune