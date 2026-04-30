La categoria dei datori di lavoro
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La categoria dei datori di lavoro' è 'Padronato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PADRONATO
Perché la soluzione è Padronato? Il padrato si riferisce alla categoria dei datori di lavoro, ovvero coloro che assumono lavoratori per svolgere diverse attività professionali. Questa figura comprende imprenditori, aziende e istituzioni che gestiscono risorse umane e materiali per produrre beni o servizi. Il ruolo del padrato include la gestione delle risorse umane, la supervisione delle attività lavorative e la responsabilità nei confronti dei dipendenti. La sua presenza è fondamentale nel funzionamento dell’economia e nel mercato del lavoro.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La categoria dei datori di lavoro". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La categoria dei datori di lavoro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Padronato
La definizione "La categoria dei datori di lavoro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La categoria dei datori di lavoro" conferma che la soluzione 'Padronato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Padronato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La categoria dei datori di lavoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Padronato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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